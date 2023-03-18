Лепёхин не сомневается в победе «Зенита» над ЦСКА

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался преддверии матча 20-го тура РПЛ между «сине-бело-голубыми» и ЦСКА.

«Я уверен, что «Зенит» обыграет ЦСКА и не упустит чемпионство — отрыв достаточно большой. Мы все понимаем, что невозможно все время побеждать, но «Зенит» остается для меня фаворитом», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

Эксперт отметил, что не только у «Зенита» есть проблемы в игре, многие команды играют очень нестабильно.

19 марта состоится поединок ЦСКА – «Зенит», который начнется в 19:30 по московскому времени. Портал LiveResult проведет прямую текстовую трансляцию встречи.