Божович: «В такое трудное время Малком и Клаудиньо поверили в страну, они могут пригодиться сборной»

Известный черногорский тренер Миодраг Божович высказался о натурализации бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

По мнению специалиста, Малком и Клаудиньо могут пригодиться сборной России.

«В такое трудное время они поверили в страну и возможно смогли полюбить её. Этих ребят обязательно нужно заигрывать в сборной, их талант будет помогать всему российскому футболу», — приводит слова Божовича Sport24.

Также тренер подчеркнул, что если российский игрок поменяет гражданство в нынешнее время, такой поступок можно будет считать предательством. Исключением являются те ситуации, когда футболист имеет корни в другой стране.