​ЦСКА обыграл «Зенит» впервые с 2018 года

В главном матче 20-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА обыграл «Зенит». Автором единственного гола стал нападающий московской команды Фёдор Чалов.

Для ЦСКА это первая победа над «Зенитом» с ноября 2018 года. Тогда «армейцы» обыграли питерцев на своём поле со счётом 2:0. Между этими двумя победами ЦСКА один раз сыграл вничью и семь раз проиграл «сине-бело-голубым».

Если взять 20 последних матчей между ЦСКА и «Зенитом», то результаты в них были следующими: 2 победы москвичей, 6 ничьих, 12 побед питерцев.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, «Зенит» - первое.