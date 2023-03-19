Орлов рассказал, чего не хватило «Зениту» в игре против ЦСКА

Известный комментатор Геннадий Орлов высказался о прошедшем матче 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом».

Специалист отметило, что команда с берегов Невы потратила много сил, и ей не хватило мастерства, так, например, ей не хватило мощи в нападении, но это заслуга столичного клуба.

«Команды были достойны друг друга. Ничья могла быть закономерным результатом, но Чалов молодец. Красивое зрелище, игра. ЦСКА сумел взломать оборону «Зенита», - приводит слова Орлова «Матч ТВ».

«Зенит» продолжает лидировать в турнирной таблице, набрав 48 очков, столичный клуб же остался на пятой позиции.