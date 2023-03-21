Чистяков: «Что касается Fan ID, я хочу, чтобы ходило больше зрителей»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков высказал своё мнение о Fan ID.

«Что касается Fan ID, я хочу, чтобы ходило больше зрителей. Что делать с этим законом? Не мне решать, я хочу, чтобы фанатский сектор ходил на стадионы и делал своё дело - болел от всего сердца. Никаких громких заявлений делать не буду, решать будут люди сверху, я лишь хочу видеть зрителей на стадионах», - цитирует Чистякова «РБ Спорт».

Согласно информации из открытых официальных источников, посещаемость на матчах Российской премьер-лиги после введения паспорта (карты) болельщика пошла на спад.

Многие исследования указывают на то, что снижение уровня посещаемости напрямую и коренным образом связано именно с появлением дополнительного обязательного документа в виде Fan ID.