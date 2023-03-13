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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Манутан – лучший игрок РПЛ по голам после выхода на замену

13 Марта 2023 • 09:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Вчера вечером петербургский «Зенит» едва не поделил очки дома с «Химками». Победу со счётом 3:2 питерцам на последних минутах встречи принёс гол бразильца Густаво Мантуана.

Но интересно то, что у Мантуана уже набралось четыре гола после выхода на замену в текущем сезоне РПЛ. А это является лучшим результатом в Премьер-лиге среди всех игроков.

Благодаря победе «Зенит» снова, напомним, оторвался от «Спартака» на восемь очков в РПЛ. Теперь у «сине-бело-голубых» 48 баллов, а у «красно-белых» - лишь 40. Впереди ещё 11 туров чемпионата России.

В следующем туре лидер РПЛ встретится в гостях со столичным ЦСКА и снова попробует не потерять важные очки.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Густаво Мантуан
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