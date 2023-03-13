Манутан – лучший игрок РПЛ по голам после выхода на замену

Вчера вечером петербургский «Зенит» едва не поделил очки дома с «Химками». Победу со счётом 3:2 питерцам на последних минутах встречи принёс гол бразильца Густаво Мантуана.

Но интересно то, что у Мантуана уже набралось четыре гола после выхода на замену в текущем сезоне РПЛ. А это является лучшим результатом в Премьер-лиге среди всех игроков.

Благодаря победе «Зенит» снова, напомним, оторвался от «Спартака» на восемь очков в РПЛ. Теперь у «сине-бело-голубых» 48 баллов, а у «красно-белых» - лишь 40. Впереди ещё 11 туров чемпионата России.

В следующем туре лидер РПЛ встретится в гостях со столичным ЦСКА и снова попробует не потерять важные очки.