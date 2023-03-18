Веденеев: Осечка «Спартака» придаст уверенности «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Сергей Веденеев ответил на вопрос, как поражение «Спартака» повлияет на «сине-бело-голубых» в предстоящем матче с ЦСКА.

«Мне кажется, только придаст настроение. Потому что у «Зенита» игра сейчас не ладится. И этих мыслей о том, что кто-то преследует, не будет. «Зенит» будет спокойно играть. А если все бразильцы будут в строю, то должно быть все нормально», — приводит слова Веденеева «РБ Спорт».

Напомним, в рамках 20-го тура РПЛ «Спартак» уступил в гостях «Оренбургу» со счетом 0:2.

Матч ЦСКА – «Зенит» пройдет завтра, 19 марта. Начало поединка запланировано на 19:30 по московскому времени.