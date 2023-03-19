Воробьёв объяснил, почему Кассьерра перестал забивать

Форвард «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв высказался о своём бывшем одноклубнике Матео Кассьерре, который сейчас защищает цвета «Зенита».

«Почему Кассьерра перестал забивать? В «Сочи» все-таки играли именно на него, Кассьерра был там ключевым футболистом. В «Зените» собраны игроки посильнее, и там игра вокруг Матео уже не строится», — цитирует Воробьёва Sport24.

В текущем сезоне 25-летний колумбиец провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил лишь четыре мяча и записал в свой актив шесть результативных передач. Трудовой договор Кассьерры с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость форварда в 4 миллиона евро.