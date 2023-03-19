Чалов: «Нащупали эту связку с Заболотным, и она сейчас дает свои плоды»

Лучший футболист матча ЦСКА - «Зенит» (1:0) Фёдор Чалов поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Очередной гол, поздравить можно с персональной наградой и тяжелой победой. Какие ощущения?

- Безусловно, очень рады, очень важная победа для нас, в эмоциональной составляющей тоже. Для команды это было как глоток воздуха.

- Учитывая, что «Зенит» для всех раздражитель, все разговоры, что «Зенит» уже чемпион и большой отрыв, как всё это обсуждается в раздевалке перед матчем? Гораздо злее выходите на «Зенит»?

- Конечно. Тем более, очень давно не выигрывали. Внутри команды ходило такое, что очень хотели победить. Понятно, что «Зенит» - это лидер нашего чемпионата, с ним всегда тяжело играть. Но опять же, у нас получилось. Мы счастливы.

- По поводу взаимодействия с Антоном Заболотным. Раньше было так, что либо вы, либо он, а сейчас оба на поле. Вы так здорово между собой взаимодействуете. Это находка или на сборах так повелось, как это ощущается на поле?

- Не сказал бы, что мы прямо так отрабатывали как-то по ходу сезона, нащупали эту связку, и она сейчас дает свои плоды. Комфортно играть с ним. Так что нахожу только плюс из этого.

- Момент с вашим голом. Да, безусловно, чуть помог рикошет?

- Безусловно, удача была на моей стороне сегодня, очень рад, что получилось забить.