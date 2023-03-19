Обляков: «Хотелось добиться победы, и с шашкой наголо не неслись»

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:0).

- Отлично, давно не выигрывали у «Зенита», прервали эту серию, дотерпели. Хорошо играли, я думаю, моментов достаточно было.

- В концовке вы подсели, или «Зенит» так здорово стал атаковать? Прямо 10 минут у вас тяжелые были.

- Мы выигрывали, наверное, результат давил. Хотелось добиться победы, и с шашкой наголо не неслись, поэтому, думаю, такая концовка была.

- Сейчас отрыв немного сокращается, но «Зенит» все равно далеко впереди. Какая мотивация у ЦСКА на остаток сезона?

- Мотивация? Каждый матч выигрывать. У нас всегда одна. В таблицу потом будем смотреть.