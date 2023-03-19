Заболотный: «Всегда у защитников «Зенита» есть свободные зоны, поэтому старались больше играть за спину»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:0).

- Какой получилась игра?

- Непростая игра на встречных курсах, старались больше владеть инициативой. Получалось иногда не очень хорошо, но были и хорошие моменты. Но самое главное - дали бой, неплохо прессинговали. Напрягали все время соперника, не давали много пространства и старались больше играть вперед и не отсиживаться сзади. К сожалению, концовку пришлось сесть. Но все-таки спасибо огромное нашим болельщикам, которые тут присутствуют. Мы их слышали.

- Было очень много забросов на вас, может быть, даже намеренное упрощение игры, так ли это?

- Нет, просто всегда у защитников «Зенита» есть свободные зоны, поэтому старались больше играть за спину.

- Несколько раз отмечали эпизоды, когда с аутов что-то создавалось. Это наработано или ситуативная деталь?

- Всё нарабатывается, даже ауты. У нас есть люди, которые занимаются стандартами, поэтому все было проанализировано перед матчем, и всё старались выполнять по тренерской установке.

- В моменте с выходом один на один было время положить мяч на газон и пробить?

- Неправильно отскок рассчитал, все-таки в такие моменты надо просто в створ бить.

- Поле мешало?

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- Да как мешало? Мяч круглый, трава зеленая, нормально всё.

- Что в целом с вами происходит? Есть ощущение ренессанса.

- Мне просто дали игровое время и всё, вот мое мнение. Я просто стал больше играть. Посмотрите на мою осеннюю статистику, у меня из 15 проведенных игр, я там отыграл 170-180 минут, это по 10-15 минут в конце матча. Как видите, концовки у нас бывают очень скомканные, поэтому мне тяжело реализовывать моменты, их вообще бывает очень мало.