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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гранат: «Не жду яркого футбола»

18 Марта 2023 • 23:08 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
1 3.75 X 3.55 2 2.10
Через 19 ч. 22 мин.

Центральным матчем двадцатого тура российского чемпионата станет, безусловно, встреча «Зенита» и ЦСКА. Своим мнением по поводу возможного хода игры поделился Владимир Гранат - защитник, в прошлом выступавший за московское «Динамо». Он не уверен в том, что футбол будет ярким.

- Будет напряженная и вязкая игра. Думаю, матч будет до гола. Яркого футбола не жду, - цитирует слова Владимира Граната Sport24.

Питерский клуб занимает в настоящий момент сверхуверенное первое место в турнирной таблице, в то время как ЦСКА идет только пятым. Игра пройдет в Москве девятнадцатого марта. 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Владимир Гранат
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ЦСКА МОСКВА ЗЕНИТ
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