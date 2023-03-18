Гранат: «Не жду яркого футбола»

Центральным матчем двадцатого тура российского чемпионата станет, безусловно, встреча «Зенита» и ЦСКА. Своим мнением по поводу возможного хода игры поделился Владимир Гранат - защитник, в прошлом выступавший за московское «Динамо». Он не уверен в том, что футбол будет ярким.

- Будет напряженная и вязкая игра. Думаю, матч будет до гола. Яркого футбола не жду, - цитирует слова Владимира Граната Sport24.

Питерский клуб занимает в настоящий момент сверхуверенное первое место в турнирной таблице, в то время как ЦСКА идет только пятым. Игра пройдет в Москве девятнадцатого марта.