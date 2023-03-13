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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Габулов: «Хорошо, что сборная России может сыграть на турнире, хоть и товарищеском»

13 Марта 2023 • 17:40 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов поделился мнением о возможном участии команды России в турнире, организованном Футбольной ассоциацией Центральной Азии.

«Это очень хорошо, что сборная России может сыграть на турнире, хоть и товарищеском. Долгий простой очень негативно сказывается на уровне команды – в первую очередь на развитии футболистов», - делится Габулов для «Чемпионата».

Как добавил бывший голкипер, хорошо это и тем, что у болельщиков, наконец, появится повод поболеть и попереживать за свою команду. Напомним, что российская сборная в последний раз участвовала в каком-либо турнире в конце 2021 года, когда боролась за выход на чемпионат мира в Катаре. С февраля 2022 года сборная России по политическим причинам не участвует в турнирах под эгидой УЕФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Владимир Габулов
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