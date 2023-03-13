Алдонин: «Турнир в Азии для сборной России – это как глоток воздуха»

Бывший полузащитник сборной России и столичного ЦСКА Евгений Алдонин сравнил возможное участие российской сборной в товарищеском турнире в Центральной Азии с глотком чистого, свежего воздуха.

«В большинстве такой турнир для игроков сборной, так как болельщикам нужен результат в играх с топовыми сборными. Но у сборной сейчас нет никакой практики, кроме редких товарищеских встреч, поэтому этот турнир как глоток свежего воздуха. Необходимо играть. И играть против любых соперников», - цитирует Алдонина «Чемпионат».

Экс-футболист добавил, что с топовыми сборными Европы сборная России вряд ли скоро сыграет, поэтому неплохо искать такие альтернативы как этот турнир. Он, напомним, запланирован на вторую декаду июня 2023 года.