Кузяев: «Не ожидали, что ЦСКА побежит вперёд»

Питерский «Зенит» потерпел поражение в двадцатом туре российского чемпионата, не использовав неудачу московского «Спартака», проигравшего в Оренбурге. Как пояснил защитник питерского клуба Далер Кузяев, его одноклубники не ожидали напора ЦСКА с первых же минут матча.

- Не ожидали, что ЦСКА с первых минут побежит вперед, - цитирует слова игрока издание «Спорт-Экспресс».

В следующем туре лидеру российского чемпионата предстоит поединок с «Уралом», который также проиграл в закончившемся туре. Но это будет уже после перерыва для матчей сборной. Напомним, что питерский клуб выиграл уже три чемпионата кряду и лидирует также сейчас.