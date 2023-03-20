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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко назвал причину поражения «Зенита» от ЦСКА

20 Марта 2023 • 18:33 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Тренер академии «Зенита» Дмитрий Радченко высказался после поражения «сине-бело-голубых» от ЦСКА в матче 20-го тура чемпионата России.

«Причина поражения «Зенита», считаю, в очень хорошей подготовке ЦСКА к этому матчу. Тренерский штаб все проанализировал, угадал, как будет играть «Зенит». Так что ЦСКА тактически переиграл соперника в этом матче», — цитирует Радченко Rusfootball.

При этом специалист считает, что болельщики хотят увидеть интригу в чемпионате, но это поражение «Зенита» никак не повлияет на борьбу за золотые медали.

После 20 туров санкт-петербургский клуб уверенно лидирует в РПЛ, опережая идущий на второй позиции «Ростов» на семь баллов.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Дмитрий Радченко
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