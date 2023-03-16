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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Орлов — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Почему Мостовой появился только на 72-й минуте? Поздно!»

16 Марта 2023 • 16:17 Комментировать (1)
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой должен был выйти в стартовом составе команды на матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Динамо». Напомним, встреча завершилась победой московской команды (1:1, 5:4 — пен).

Комментатор выразил мнение, что в проигранной встрече петербуржцам не хватило Мостового, так как он является игроком основного состава и способен приносить пользу на футбольном поле.

«Есть наигранная тройка, за счёт которой «Зенит» развивает атаки на левом фланге. Дуглас Сантос, Вендел и Мостовой. У них же прекрасное взаимодействие. Но почему Андрей появился только на 72-й минуте? Поздно!» — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После этого поражения «Зенит» завершил свои выступления в Кубке России. В РПЛ «сине-бело-голубые» по-прежнему уверенно лидируют, опережая второй «Спартак» на восемь очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Геннадий Орлов Андрей Мостовой
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Promt Roman
16 Марта 2023 в 16:19
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