Орлов — о матче «Зенит» — «Динамо»: «Почему Мостовой появился только на 72-й минуте? Поздно!»

Известный спортивный журналист Геннадий Орлов считает, что полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой должен был выйти в стартовом составе команды на матч 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) против «Динамо». Напомним, встреча завершилась победой московской команды (1:1, 5:4 — пен).

Комментатор выразил мнение, что в проигранной встрече петербуржцам не хватило Мостового, так как он является игроком основного состава и способен приносить пользу на футбольном поле.

«Есть наигранная тройка, за счёт которой «Зенит» развивает атаки на левом фланге. Дуглас Сантос, Вендел и Мостовой. У них же прекрасное взаимодействие. Но почему Андрей появился только на 72-й минуте? Поздно!» — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

После этого поражения «Зенит» завершил свои выступления в Кубке России. В РПЛ «сине-бело-голубые» по-прежнему уверенно лидируют, опережая второй «Спартак» на восемь очков.