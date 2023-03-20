Мостовой: «Зенит» только сам может создать интригу в нашем чемпионате

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом».

Экс-игрок отметил, что это был отличный матч, и обе команды показали неплохую игру, также он заявил, что уже несколько раз говорил, что только команд с берегов Невы может сама создать интригу в чемпионате, что по итогу и произошло.

«Понятно, что и ЦСКА было тяжело, но «Зениту» тяжелее всех, так как бразильцам комфортнее играть на хорошей травке. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас снова все начнут говорить об интриге, шансах «Ростова» и «Спартака», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Зенит», несмотря на поражение, имеет задел в семь очков над идущим на втором месте «Ростовом».