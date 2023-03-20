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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой: «Зенит» только сам может создать интригу в нашем чемпионате

20 Марта 2023 • 00:04 Комментировать
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о матче 20-го тура Российской премьер-лиги между ЦСКА и «Зенитом».

Экс-игрок отметил, что это был отличный матч, и обе команды показали неплохую игру, также он заявил, что уже несколько раз говорил, что только команд с берегов Невы может сама создать интригу в чемпионате, что по итогу и произошло.

«Понятно, что и ЦСКА было тяжело, но «Зениту» тяжелее всех, так как бразильцам комфортнее играть на хорошей травке. Посмотрим, что будет дальше. Сейчас снова все начнут говорить об интриге, шансах «Ростова» и «Спартака», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

«Зенит», несмотря на поражение, имеет задел в семь очков над идущим на втором месте «Ростовом».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Мостовой Российская Премьер-Лига
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