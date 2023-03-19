Федотов: «Надо отдать должное, что мы комбинировали и созидали»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий после матча с «Зенитом» (1:0).

- Впервые за пять лет победили. Больше всего «Зенит» опасался контратак, но так как вы сегодня начали, контратаками не пахло.

- Да, я думаю, очень хорошая игра, очень хорошее давление. Мы мало что позволяли в первые полчаса, полностью доминировал и создавали. Но пресловутая реализация, которая нам помешала раньше открыть счет, наверное. Но и «Зенит» все-таки раз куснул. При ближайшем рассмотрении там было вне игры. Но все-таки один момент мы все-таки позволили создать, когда Кассьерра вышел на рандеву с Игорем, но Игорь, как всегда, блестяще справился с этим эпизодом. Во втором тайме более позиционно. Тем не менее, надо отдать должное, что комбинировали и созидали, хорошие переходы были. Все-таки мы добились своего, забили этот гол, очень нужный, ценный. Уже в конце в принципе ничего не позволили, после стандарта был какой-то рикошет. Но мы с этой ситуации справились