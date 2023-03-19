Наставник ЦСКА Федотов высказался о победе над «Зенитом»

Главный тренер московского ЦСКА Владимир Федотов высказался о победе своей команды над лидером РПЛ питерским «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура РПЛ.

Специалист отметил, что это была заслуженная победа, и его команда хорошо провела первый тайм.

«Пресловутая реализация, мы не смогли раньше забить гол, сложное поле. Нам это удалось, мы очень хотели подарить победу нашим болельщикам. Желание – стало залогом нашей победы», - заявил наставник журналистам.

Столичный клуб благодаря победе сравнялся с «Динамо» по количеству набранных очков (35) и занимает пятое место в турнирной таблице.