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Лодыгин рассказал, с кем из игроков «Зенита» он продолжает общаться

16 Марта 2023 • 20:42 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
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19.03 19:30

Экс-голкипер петербургского «Зенита» Юрий Лодыгин рассказал, с кем из бывших партнёров по клубу он поддерживает отношения.

«С Анатолием Тимощуком общаемся. С Кокориным общался, планируем как-нибудь пересечься с ним. С Лунёвым недавно на сборах встречался. Играли товарищеский матч против «Байера». Было приятно», — приводит слова вратаря греческого «Панатинаикоса» издание Sport24. По его воспоминаниям, Андрей Лунёв был очень рад встретиться, поскольку, по мнению Лодыгина, ему хотелось выговориться по-русски.

Напомним, что Юрий Лодыгин выступал за «сине-бело-голубых» с 2013 по 2019 год, дважды выиграв золото Российской премьер-лиги. 

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Юрий Лодыгин
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