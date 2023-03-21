Орещук — о победе ЦСКА над «Зенитом»: «Я восхищён, Федотов – очень сильный тренер»

Футбольный менеджер Роман Орещук прокомментировал победу ЦСКА над «Зенитом» (1:0) в матче 20-го тура Российской премьер-лиги.

«У меня нет удивления от победы ЦСКА. У меня наоборот восхищение. Федотов – очень сильный тренер. Он умеет ставить футбол. ЦСКА – очень стабильная команда. Они будут бороться за вторую строчку», — приводит слова Орещука портал Rusfootball.

ЦСКА занимает пятую строчку в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 35 набранных очков. В следующем туре подопечные Владимира Федотова сыграют в гостях с воронежским «Факелом». Матч состоится в начале апреля.