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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Известны сроки восстановления Барриоса и Сергеева

13 Марта 2023 • 22:34 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
19.03 19:30

Стали известны сроки восстановления футболистов петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса и Ивана Сергеева.

По информации издания «Спорт-Экспресс», колумбийский опорный полузащитник пропустит предстоящие встречи против столичных «Динамо» и ЦСКА в рамках Кубка и чемпионата соответственно. Что же касается нападающего, то он также вряд ли попадёт в заявку команды Сергея Семака на матч следующего тура Российской премьер-лиги. Таким образом, оба игрока смогут помочь «сине-бело-голубым» уже во встрече 21-го тура чемпионата против екатеринбургского «Урала».

Напомним, что после 19 сыгранных матчей петербургский «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, на восемь очков опережая столичный «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Иван Сергеев Вильмар Барриос
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