Агент — о будущем Сутормина в «Зените»: Будем решать по окончании сезона

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался об отсутствии игрового времени футболиста.

«Алексей не выходил на поле в шести последних матчах РПЛ. Такая вот ситуация. Что он чувствует? А что может чувствовать игрок сборной России, который не выходил в шести матчах РПЛ? Ему очень грустно», — приводит слова Клюева портал «Спорт День за Днем».

Представитель футболиста заявил, что пока рано говорить о будущем игрока, вопрос будет решаться после окончания сезона-2022/23.

В этом сезоне 29-летний Сутормин принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.