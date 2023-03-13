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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент — о будущем Сутормина в «Зените»: Будем решать по окончании сезона

13 Марта 2023 • 19:16 Комментировать
ЦСКА Москва
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Зенит
19.03 19:30

Александр Клюев, агент полузащитника «Зенита» Алексея Сутормина, высказался об отсутствии игрового времени футболиста.

«Алексей не выходил на поле в шести последних матчах РПЛ. Такая вот ситуация. Что он чувствует? А что может чувствовать игрок сборной России, который не выходил в шести матчах РПЛ? Ему очень грустно», — приводит слова Клюева портал «Спорт День за Днем».

Представитель футболиста заявил, что пока рано говорить о будущем игрока, вопрос будет решаться после окончания сезона-2022/23.

В этом сезоне 29-летний Сутормин принял участие в 13 матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сутормин Александр Клюев
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