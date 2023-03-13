Борис Игнатьев: «Участие сборной в любых матчах сейчас – уже хорошо»

Бывший футболист, советский и российский тренер Борис Игнатьев высказался о возможном участии сборной России в турнире, который организует Футбольная ассоциация Центральной Азии. Информация об этом появилась сегодня днём и приятно обрадовала многих болельщиков сборной России.

«На данный момент участие сборной России в любых матчах – это уже хорошо, так как сборная должна жить, тренироваться и играть. И пока не так важно, на каком уровне», - цитирует Игнатьева «Чемпионат».

Напомним, что сборная России не участвовала ни в каких турнирах с 2021 года. Последним на данный момент футбольным турниром, в котором участвовали россияне, был отбор на чемпионат мира в Катаре в зоне УЕФА.