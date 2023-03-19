Круговой: «Не дожали в атаке»

Питерский «Зенит» потерпел поражение в двадцатом туре российского чемпионата, не сумев воспользоваться осечкой московского «Спартака». Подножку питерцам поставил другой московской клуб, ЦСКА, сумевший выиграть с минимальным преимуществом. Защитник питерской команды Данил Круговой пояснил причины неудачи:

- Любую команду можно обыграть, в том числе «Зенит». Сегодня не получилось создать моменты в атаке, сегодня мы не дожали, - заявил футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре питерский «Зенит» примет дома «Урал», эта встреча состоится в первый день апреля.