Игонин – о матче ЦСКА – «Зенит»: «Хотелось бы, чтобы игра была интересной с точки зрения динамики и сопротивления»

Экс-игрок петербургского «Зенита» Алексей Игонин поделился своими ожиданиями на поединок 20-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда из Санкт-Петербурга сыграет против московского ЦСКА.

«Хотелось бы, чтобы матч был интересным с точки зрения динамики и сопротивления. Команды тактически выучены. Основная задача – не совершить ошибок и играть сбалансировано, дисциплинированно. У ЦСКА это будет особенно прослеживаться. Ко второму кругу соперник лучше знает сильные стороны «Зенита», поэтому, им нужно готовиться лучше, чтобы не дать их проявить», — приводит мнение Игонина издание «Чемпионат».

Напомним, что матч состоится 19 марта. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» является единоличным лидером чемпионата России, занеся в свой актив 48 очков после 19 матчей.

«Армейцы» набрали 32 балла и занимают пятую строчку в турнирной таблице.