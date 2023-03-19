Валерий Газзаев: «ЦСКА сыграл лучше, чем «Зенит»

В матче двадцатого тура российского чемпионата питерский «Зенит» оказался на щите после встречи с армейцами - ЦСКА, не столь удачно выступающий в нынешнем сезоне, сумел обыграть лидера и чемпиона страны. Валерий Газзаев, бывший наставник ЦСКА, поделился своим мнением о причинах успеха:

- Могу сказать, что ЦСКА играл лучше, чем «Зенит», команда показала огромное желание и заслуженно победила. Последние игры «Зенит» проводит тяжело, - считает Газзаев, слова которого цитирует новостное агентство ТАСС.

В следующем туре ЦСКА придется съездить в Воронеж и сыграть там с «Факелом».