Сёмин — о судействе в матче «Зенит» — «Динамо»: «В этих решениях я ничего не могу понять»

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов), в котором «Динамо» одолело «Зенит» (1:1, 5:4 — пен).

Эта игра вызвала массу споров из-за решений главного арбитра встречи Евгения Кукуляка. Напомним, в середине второго тайма судья не стал назначать пенальти в ворота «Зенита» после того, как полузащитник хозяев Клаудиньо сыграл грубо против нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина в своей штрафной площади.

«Хороший эмоциональный матч. Судейские ошибки? Я не могу это комментировать. В этих решениях я ничего не могу понять», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Также специалист отметил атмосферу на стадионе в Санкт-Петербурге, где присутствовало очень много болельщиков.

Таким образом, «Динамо» вышло в следующий этап Кубка России, а нынешний лидер РПЛ «Зенит» завершил выступления в текущем розыгрыше этого турнира.