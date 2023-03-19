Шальной удар Чалова позволил ЦСКА обыграть «Зенит» и приободрить золотую интригу в РПЛ

Московский ЦСКА и питерский «Зенит» сошлись в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч РПЛ состоялся 19 марта на стадионе «ВЭБ Арена».

На игру с чемпионом Федотов оставил в силе все свои наработки: в старте вышел дуэт форвардов Чалов – Заболотный, вновь на скамейке запасных остался Хорхе Карраскаль. У «Зенита» вернулся отдохнувший Малком (пропускал матч Кубка России), вместе с Клаудиньо, Венделом, Кузяевым и Кассьеррой составивший атакующую группу чемпиона.

Поле «ВЭБ Арены» проплешинами встретило футболистов, что, видимо, стало неожиданностью для «Зенита». Совсем ничего не получалось у гостей с первых минут, а вот ЦСКА на родном стадионе инициативу захватил. Много атак, активный Хесус Медина, постоянное давление, «армейцы» выглядели лучше. Первый момент создал как раз парагваец.

Медина после вброса аута вошёл в штрафную и пальнул с правой. Родригао подставил голову, а мяч после рикошета по дуге полетел за шиворот Кержакову. Михаил ситуацию контролировал, сделал пару шагов назад и смахнул мяч над перекладиной. Затем Обляков и Чалов вскрыли оборону двумя передачами, мяч был доставлен на точку пенальти, куда набежал Медина. Хесус пробил в касание, но направил мяч сильно выше ворот.

«Зенит» долго отмалчивался, однако в концовке первого тайма мог счёт открывать. Малком сыграл справа к линии штрафной площади, Кузяев в касание отдал на ход Кассьерре. Матео вываливался на рандеву с Акинфеевым, пробил метров с 10, но Игорь в падении отразил. Ответил ЦСКА сумбурным ударом Заболотного, которого почему-то никто не встретил на углу штрафной площади. Антон сам не ожидал такого подарка, поэтому пробил неудачно – во вратаря.

С течением времени игрой всё больше правил сумбур. Правда, «Зенит» уже не только выровнял ситуацию, но и чуть больше владел инициативой. Казалось, что ближе к голу питерцы, владение было за ними, но на 72-й минуте счёт открыл ЦСКА. Из ниоткуда пришёл гол: Чалов подобрал отскок после падения своего же одноклубника и вдруг решился на удар из-за пределов штрафной площади. Мяч попал в Дугласа Сантоса и юркнул в противоположный угол, к которому не успел сместиться Кержаков - 1:0.

«Зенит» в концовке навалился неплохо, но для гола этого не хватило. Самый реальный шанс имел Матео Кассьерра, плотно пробивший после подачи Дугласа Сантоса от угла поля. Колумбиец попал в штангу, а затем стоявший на этой же штанге Гайич мяч выбил подальше. Удержал ЦСКА нужный счёт, победив лидера и чемпиона на своём поле. Немного оживает и золотая интрига, теперь «Ростов» уступает «Зениту» семь очков, а «Спартак» - восемь.