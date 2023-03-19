Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Шальной удар Чалова позволил ЦСКА обыграть «Зенит» и приободрить золотую интригу в РПЛ

19 Марта 2023 • 21:30 Комментировать (4)
ЦСКА Москва
1:0
Зенит
окончен

Московский ЦСКА и питерский «Зенит» сошлись в рамках 20-го тура чемпионата России. Матч РПЛ состоялся 19 марта на стадионе «ВЭБ Арена».

Протокол игры  
ЦСКА Москва1:0Зенит
(1:0) Чалов Фёдор72'  
Акинфеев ИгорьВиллиан Роша  54'Дивеев Игорь 34' (Набабкин Кирилл ( 34') МойзесГайич Милан IIIЗделар СашаМендес ВикторОбляков ИванМедина Хесус 75' (Мухин Максим ( 75') Заболотный АнтонЧалов Фёдор
Запасные: Агапов ИльяЛукин МатвейЕрмаков НикитаЩенников ГеоргийКарраскаль ХорхеЗайнутдинов БактиёрКучаев КонстантинТороп ВладиславАрбузов Ярослав
Кержаков МихаилКараваев Вячеслав 46' (Чистяков Дмитрий ( 46') Родригао де Соуза  37'Ренан РобертДуглас СантосКузяев ДалерВендел МаркусКруговой Данил 82' (Ерохин Александр ( 82') Малком ФилипеКассьерра МатеоКлаудиньо 74' (Мантуан Густаво ( 74')
Запасные: Одоевский ДаниилКозлов ДанилаБакаев ЗелимханАлип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенВасютин Александр
19 марта. Стадион "ВЭБ Арена" (Москва).

 

На игру с чемпионом Федотов оставил в силе все свои наработки: в старте вышел дуэт форвардов Чалов – Заболотный, вновь на скамейке запасных остался Хорхе Карраскаль. У «Зенита» вернулся отдохнувший Малком (пропускал матч Кубка России), вместе с Клаудиньо, Венделом, Кузяевым и Кассьеррой составивший атакующую группу чемпиона.

Поле «ВЭБ Арены» проплешинами встретило футболистов, что, видимо, стало неожиданностью для «Зенита». Совсем ничего не получалось у гостей с первых минут, а вот ЦСКА на родном стадионе инициативу захватил. Много атак, активный Хесус Медина, постоянное давление, «армейцы» выглядели лучше. Первый момент создал как раз парагваец.

Медина после вброса аута вошёл в штрафную и пальнул с правой. Родригао подставил голову, а мяч после рикошета по дуге полетел за шиворот Кержакову. Михаил ситуацию контролировал, сделал пару шагов назад и смахнул мяч над перекладиной. Затем Обляков и Чалов вскрыли оборону двумя передачами, мяч был доставлен на точку пенальти, куда набежал Медина. Хесус пробил в касание, но направил мяч сильно выше ворот.

«Зенит» долго отмалчивался, однако в концовке первого тайма мог счёт открывать. Малком сыграл справа к линии штрафной площади, Кузяев в касание отдал на ход Кассьерре. Матео вываливался на рандеву с Акинфеевым, пробил метров с 10, но Игорь в падении отразил. Ответил ЦСКА сумбурным ударом Заболотного, которого почему-то никто не встретил на углу штрафной площади. Антон сам не ожидал такого подарка, поэтому пробил неудачно – во вратаря.

С течением времени игрой всё больше правил сумбур. Правда, «Зенит» уже не только выровнял ситуацию, но и чуть больше владел инициативой. Казалось, что ближе к голу питерцы, владение было за ними, но на 72-й минуте счёт открыл ЦСКА. Из ниоткуда пришёл гол: Чалов подобрал отскок после падения своего же одноклубника и вдруг решился на удар из-за пределов штрафной площади. Мяч попал в Дугласа Сантоса и юркнул в противоположный угол, к которому не успел сместиться Кержаков - 1:0.

«Зенит» в концовке навалился неплохо, но для гола этого не хватило. Самый реальный шанс имел Матео Кассьерра, плотно пробивший после подачи Дугласа Сантоса от угла поля. Колумбиец попал в штангу, а затем стоявший на этой же штанге Гайич мяч выбил подальше. Удержал ЦСКА нужный счёт, победив лидера и чемпиона на своём поле. Немного оживает и золотая интрига, теперь «Ростов» уступает «Зениту» семь очков, а «Спартак» - восемь.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (4)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
19 Марта 2023 в 21:39
ай какая ынтрыга.. опупели что ли.. а голуха шальная и дурная.. спс чистяку-флегме-кержу.. керж не воротник уравня зенита.. стоял бы в воротАх что-то вроде сафонова или др.. зенит уже был бы недасигаим.. кхе-кхе.. )))
TEREX
19 Марта 2023 в 21:49
🏆🏆🏆🏆....ждём
ингерман
19 Марта 2023 в 21:55
🎇🎇 ай ждем бро.. и пущай лузеры дальшы мечтаюц.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
19 Марта 2023 в 21:35
какая ынтрига..)) ни нада лахматить шывилюру у флегмы..)) он всиравно ни прабиваимый..)) тьфу паминул пирит сном
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Пари НН Пари НН
Торпедо Москва Торпедо Москва
1
1
2.01 3.50 3.90
Видео
Окончен
Крылья Советов Крылья Советов
Ахмат Ахмат
0
1
1.65 4.10 5.20
Видео
Окончен
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Зенит Зенит
1
0
3.55 3.75 2.04
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 19 Марта
22:39 · Россия. Премьер-лига
Кузяев рассказал, какие клубы могут конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство
22:35 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев не верит в спасение «Торпедо»
22:31 · Россия. Премьер-лига
Федотов – о Fan ID: «Надо сесть за круглый стол, поразмышлять и убрать эту преграду»
22:24 · Россия. Премьер-лига
Наставник ЦСКА объяснил, почему Карраскаль перестал попадать в стартовый состав
22:17 · Россия. Премьер-лига
Солист «Руки Вверх» Жуков — о победе ЦСКА: напоминание, что непобедимых команд не существует
22:15 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Надеемся, что ничего серьезного, и Дивеев после паузы возобновит игровую деятельность»
22:12 · Россия. Премьер-лига
Федотов: «Надо отдать должное, что мы комбинировали и созидали»
22:09 · Россия. Премьер-лига
Наставник ЦСКА Федотов высказался о победе над «Зенитом» 2
22:08 · Россия. Премьер-лига
Быстров: «Зенит» не наиграл даже на ничью» 2
22:03 · Россия. Премьер-лига
Обляков: «Хотелось добиться победы, и с шашкой наголо не неслись»
22:01 · Россия. Премьер-лига
Семак – о Fan ID: закон нужно соблюдать
21:58 · Россия. Премьер-лига
Чалов: «Нащупали эту связку с Заболотным, и она сейчас дает свои плоды» 2
21:58 · Россия. Премьер-лига
Кузяев показал второй результат сезона по отборам и перехватам в матче РПЛ
21:52 · Россия. Премьер-лига
Заболотный: «Всегда у защитников «Зенита» есть свободные зоны, поэтому старались больше играть за спину»
21:38 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА обыграл «Зенит» впервые с 2018 года 3
Все новости
Рекомендуем