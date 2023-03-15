Лодыгин рассказал о драке с Дзюбой

Экс-вратарь «Зенита» Юрий Лодыгин, в настоящее время выступающий за «Панатинаикос», рассказал о драке со своим бывшим одноклубником Артёмом Дзюбой, который сейчас защищает цвета московского «Локомотива».

Напомним, что инцидент произошёл в ноябре 2016 года после того, как «Зенит» уступил «Краснодару» со счётом 1:2, попустив оба мяча в компенсированное время.

Лодыгин подтвердил факт потасовки и отметил, что сейчас отношений с Дзюбой не поддерживает.

«Ну да, была (драка). Но потом всё утихло. Были обычные рабочие отношения. Хуже точно ничего не стало. Может, чуть лучше стало», — приводит слова Лодыгина Sport24.

Лодыгин защищал цвета «Зенита» с 2013 по 2019 год. В составе петербургской команды он стал двукратным чемпионом России.