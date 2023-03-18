Божович: «Судьи всегда помогают «Зениту»

Экс-главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович поделился мнением о судействе в матче 1/4 финала Кубка России (Путь регионов) между «бело-голубыми» и «Зенитом», который завершился победой московской команды (1:1, 5:4 — пен).

Напомним, в середине второго тайма главный арбитр встречи Евгений Кукуляк не назначил пенальти в ворота «Зенита» за грубую игру полузащитника хозяев Клаудиньо против нападающего «бело-голубых» Константина Тюкавина.

«Считаю, что пенальти был. Сейчас вроде как судьи в первый раз ошиблись в пользу «Зенита». Но они ошибались и раньше — и по пенальти, и по голам. Это «Зенит», судьи им всегда помогают», — цитирует Божовича «Спорт-Экспресс».

Кроме того, черногорский специалист считает, что раньше арбитры помогали и московскому «Спартаку».

Отметим, что в настоящий момент Божович находится без клуба. Последним местом работы тренера был тульский «Арсенал», который он покинул по окончании прошлого сезона.