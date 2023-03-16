Колыванов не считает вылет «Зенита» из Кубка России сенсацией

Главный тренер «Текстильщика» Игорь Колыванов высказался после вылета «Зенита» из Кубка России. «Сине-бело-голубые» проиграли «Динамо» в 1/4 финала Пути регионов (1:1, 4:5 по пенальти).

«Это не сенсация. У «Динамо» достойная команда с хорошим подбором футболистов. Да и «Зенит» играл без Малкома, Барриоса, других лидеров. Во втором тайме игра вышла равной. А серия пенальти – это лотерея», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, «Зенит» со своим составом и ресурсами хочет выигрывать во всех турнирах, но это не всегда получается, тут стоит отдать должное «Динамо».

В полуфинал Кубка России Пути регионов уже вышли «Акрон», «Краснодар» и «Динамо». Последний участник стадии определится в матче «Пари НН» - «Ростов».