Федун: «По «Зениту» всё понятно, им нельзя ставить пенальти»

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал скандал в кубковом матче «Зенита» и московского «Динамо». Арбитр матча постеснялся назначить явный пенальти в ворота питерского клуба и Федун считает, что это связано со статусом питерского клуба. Он не сомневается в том, что судьи относятся к «Зениту» «особо».

- По «Зениту» всё понятно — им нельзя ставить пенальти на своём поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет! - цитирует слова Федуна «РБ Спорт».

В итоге «Динамо» прошло дальше, но лишь после исполнения серии пенальти.