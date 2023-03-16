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Федун: «По «Зениту» всё понятно, им нельзя ставить пенальти»

16 Марта 2023 • 22:13 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Бывший президент московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал скандал в кубковом матче «Зенита» и московского «Динамо». Арбитр матча постеснялся назначить явный пенальти в ворота питерского клуба и Федун считает, что это связано со статусом питерского клуба. Он не сомневается в том, что судьи относятся к «Зениту» «особо».

- По «Зениту» всё понятно — им нельзя ставить пенальти на своём поле, и они не должны проигрывать у себя дома. Какие тут проблемы? Никаких проблем нет! - цитирует слова Федуна «РБ Спорт».

В итоге «Динамо» прошло дальше, но лишь после исполнения серии пенальти. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Леонид Федун
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