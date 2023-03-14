Семшов — о матче «Зенит» - «Динамо»: «Обе команды хотят забрать Кубок России»

Главный тренер «Чайки» Игорь Семшов высказался в преддверии матча 1/4 финала Кубка России, в котором сойдутся «Зенит» и «Динамо».

«Думаю, что у петербуржцев основная задача — выиграть чемпионат, а вторая цель — победить в Кубке России. Поэтому и «Динамо», и «Зениту» будет тяжело в противостоянии друг с другом, обе команды хотят забрать трофей», — цитирует Семшова Metaratings.

По мнению специалиста, присутствие в обеих командах отличных футболистов не означает, что игра должна быть интересной и результативной. «Зенит» имеет преимущество домашнего поля, но легко «сине-бело-голубых» не будет, считает эксперт.

Встреча между «Зенитом» и «Динамо» пройдет 15 марта, начало матча запланировано на 20:00 по мск.