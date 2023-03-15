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Йоканович: «Победа над таким матерым соперником, как «Зенит», даст нам импульс»

15 Марта 2023 • 23:40 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) согласился, что его команда набирает ход. Слова наставника передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- (Вопрос от Ивана Устюгова) Видно, что с каждым матчем «Динамо» набирает и играет увереннее и увереннее. Почему не получилось уверенно войти в сезон сразу же после его возобновления?

- Я  согласен с вашими словами. Если отматывать пленку немного назад, то начнем с матча с «Краснодаром», где мы уже лучше выиграли. Да, мы проиграли тот матч, но я считаю, что именно с точки зрения качества игры команда проявила себя на должном уровне. А так да, начало сезона не особо задалось, вспоминая матчи, фактически целый сериал против Самары, то где-то нам не хватало уверенности, мы не полностью выкладывались, нам не хватало именно тех моментов, которые бы соответствовали той игре, которую хотим видеть. Но шаг за шагом мы пытаемся прочувствовать свою игру и найти ее. Конечно, подобная победа над таким матерым соперником, как «Зенит», даст нам  импульс и позволит уже еще больше найти себя, найти свою игру. Также нельзя забывать, что это уже написанная история. Нужно закрывать страницу и идти дальше. У нас через три дня команда «Урал», команда, которая набрала хороший ход и находится в отличном состоянии. Для нас это будет очень серьезная проверка. Мы знаем все моменты, которые нам нужно улучшать. Если говорить об этом матче, то в некоторых отрезках матча мы показали свой стиль, свое истинное лицо, что мы хотим видеть. По первому тайму нам не хватало характера, уверенности игроков в своих силах. В какой-то степени мы даже боялись показать себя, боялись того, что можем обыграть такого серьезного соперника. Но так или иначе, если команда будет полностью отдавать себя и биться за каждый квадратный метр футбольного поля, после этого приходит результат. Конечно, надо получать удовольствие от той игры, которую мы показываем. Это касается как игры в атаке, так и в обороне. Только через подобные матчи команда может обрести себя.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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