​Быстров высказался о своём нахождении на скамейке «Зенита»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров находился на скамейке команды во время кубкового матча против «Динамо», проходившего в среду. Известный в прошлом футболист дал комментарий на этот счёт.

«Это вообще не скамейка запасных, а пристройка к ней, если можно так сказать. На ней сидят те, кому места не хватило. Как я там оказался? Мимо шёл, ногу свело, присел отдохнуть. Со мной был сын друга, он тоже присел рядом», - высказался Быстров, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

Быстров отметил, что он шёл к фанатам за ворота, где в итоге и оказался. По словам экс-игрока сборной России, фанаты прекрасно и громко отреагировали на его появление.

В своё время за «Зенит» Владимир Быстров отыграл 196 матчей, в которых записал на свой счёт 25 голов.

Напомним, что «Зенит» вылетел из Кубка России, проиграв «Динамо» в серии пенальти.