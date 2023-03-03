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Кубок России

Какие шансы в Кубке России: «Зенит» против «Динамо», «Локомотив» в Тольятти и счастливый случай «Спартака»

03 Марта 2023 • 09:18 Комментировать
Динамо Москва
1:1
Крылья Советов
окончен

В четверг прошла жеребьёвка следующей стадии Кубка России. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об итогах.

Путь РПЛ

Пожалуй, главной интригой жеребьёвки в верхней части было сойдутся ли «Спартак» и ЦСКА уже на стадии полуфинала или нет. В итоге дерби пока не случится.

«Крылья Советов» – ЦСКА

Противостояние «Крыльев Советов» и ЦСКА обещает быть крайне интересным. Волжане на прошлой стадии выбили «Динамо», доказав свои серьёзные намерения и силу. Самарцы потеряли Глушенкова и Пиняева, но пришедшие Зуев и Писарский пока отлично вписываются в коллектив. ЦСКА и вовсе разнёс «Краснодар», и «армейцы» явно хотят выиграть трофей, в конце концов после чемпионства в 2016-м они взяли лишь Суперкубок двумя годами позже. Пауза затянулась. В общем, противостояние будет интересным. Кстати, команды встретятся два раза подряд: 12 марта сыграют в Премьер-лиге, а затем на неделе – в Кубке.

«Спартак» – «Урал»

«Красно-белые» могут быть довольны жеребьёвкой – они получили самого простого соперника из возможных, по крайней мере на бумаге. В последние годы «Спартак» уверенно обыгрывает клуб из Екатеринбурга. Правда, для уральцев это тоже шанс побороться за трофей, до которого осталось сделать не так много шагов. Интересно, кстати, что команды уже в ближайшем туре Премьер-лиги также встретятся друг с другом.

Путь регионов

«Ахмат» – «Краснодар»

«Краснодар» в матчах с ЦСКА показал себя не с лучшей стороны, а уж в Грозном играть просто не бывает. В свою очередь «Ахмат» в поединке с «Уфой» показал себя неплохо. От «быков» хочется ждать прогресса, так что для них это будет отличный шанс показать себя. Правда, и «Ахмат» постепенно добавляет. Для обоих коллективов Кубок – это турнир, где в этом сезоне надо будет себя показывать.

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«Пари НН» – «Ростов»

«Ростов» несколько неожиданно вылетел из Пути РПЛ от «Урала», но теперь точно может рассчитывать на успех. Даже в Нижнем Новгороде подопечные Карпина могут выиграть у местной команды. Для наставника же «Пари НН» Артёма Горлова встреча с главным тренером сборной России – прекрасный шанс проявить себя. Стоит отметить, что команды также сыграют два матча за неделю: 12 марта – в чемпионате, а через пару дней – в Кубке.

«Зенит» – «Динамо»

Пожалуй, это центральная пара на ближайшей стадии. Всем известно, что отношения между «Зенитом» и «Динамо» довольно напряжённые, так что матч обещает быть жарким. Да и по статусу это встреча самая интересная – чемпион страны против бронзового призёра и финалиста Кубка прошлого сезона. Правда, «бело-голубым» будет сложно, ведь им предстоит ехать в Санкт-Петербург после вояжа в Краснодар в рамках Премьер-лиги. И всё же «Динамо» хочет в этом сезоне добиться цели, которую не смогло достичь в прошлом.

«Акрон» – «Локомотив»

До второго этапа четвертьфиналов в Пути регионов дошёл лишь один клуб не из элиты – тольяттинский «Акрон». Теперь у себя на поле представитель ФНЛ встретится с «Локомотивом». «Железнодорожникам» с жеребьёвкой, безусловно, повезло. В свою очередь «Акрон» получил соперника статусного, с одной стороны, но находящегося в сложной ситуации, с другой. И праздник обеспечен, и есть шанс на успех.

Роман Андреев

Кто выиграет Кубок России?
ЦСКА Москва «Спартак» Москва «Урал» «Крылья Советов» «Динамо» Москва «Зенит» «Ахмат» «Краснодар» «Локомотив» Москва «Акрон» «Пари НН» «Ростов»
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