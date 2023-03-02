Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин высказался о жеребьёвке 1/2 финала Пути РПЛ и 1/4 финала Пути регионов Кубка России.

- Как вам пара «Крылья Советов» - ЦСКА? Какое впечатление оставили самарцы по матчам с «Динамо»?

- Игры была хорошие, свежие. Самарская команда опять создается, но остается на своем уровне, имеет свой почерк. Очень многое она потеряла в этом межсезонье в атакующей группе, поэтому работы предстоит еще много. Что касается ЦСКА, я бы не сказал, что в выездном матче он фаворит. Осенний отрезок команда на выезде играла от обороны. Очень осторожно. Впереди что-то забили, не забили. Главное, чтобы сзади ничего не создавалось. Мы видели уже две встречи с «Краснодаром». В первом матче ЦСКА смотрелся на уровне, если говорить о первом тайме. Все настраивало на позитивный лад. Но второй тайм и вторая игра – сплошное разочарование. Опять вернулись к тому, что надо что-то создавать впереди. Тем более, оборона не безгрешна. Там постоянно что-то возникает, какие-то привозы случаются, особенно при подаче с фланга. Поэтому не скажу, что ЦСКА – фаворит. Скорее, «Крылья Советов» имеют преимущество.

- «Спартак» сыграет с «Уралом», который с сентября не проигрывает. Верите, что гости могут пройти команду Абаскаля?

- Нет. Хотя с приходом Ганчаренко команда наладила игру. Она стала другая. Появился результат, уверенность. Но все-таки на сегодняшний момент «Спартак» в этой паре явно выделяется.

- В Пути регионов сыграют четыре пары. Первая - «Ахмат» - «Краснодар». Здесь какая интрига?

- Ровная пара. У одних сменилось руководство, пришел Ташуев, который только строит игру. Такая же проблема, только попозже, возникла у «Краснодара». Но я бы отдал предпочтение «Ахмату», потому что он выступит дома и уже более-менее нащупал свою игру.

- Нас ждет очень интересный матч «Зенит» - «Динамо». Довольно громкая афиша.

- У питерцев есть проблемы с дисквалификацией футболистов, но я думаю, что у них есть, кем заменить выбывших ребят. Тем более, они еще укрепились. Понятно, что «Зенит» - фаворит. А «Динамо» вызывает беспокойство по двум матчам с самарцами. Это разочарование от самой игры. Никак они не могут ее найти. Бывают какие-то хорошие куски, 10-15 минут, а потом все опять пропадает. Ровной игры нет. Раньше они любили убегать в контратаку, игра смотрелась, то сейчас даже позиционно они никак не могут наладить действия. Хорошо, что у них хотя бы замены работают. Но в плане игры пока нет единого коллектива.

- Самый очевидный результат представляется в паре «Акрон» - «Локомотив». Согласны?

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- «Железнодорожники» неплохо смотрелись со «Спартаком», но с таким соперником легче себя проявить. На сильный раздражитель проще настроиться, чем на «Акрон». Тем более, то поле там плохое, то еще что-то не устраивает. Понятно, что по мастерству, по игрокам фаворит -- «Локомотив», но бывают случаи, когда сказывается недонастрой.

- Как думаете, «железнодорожники» привезут основной состав?

- Я об этом и говорю. Если москвичи серьезно отнесутся к этому матчу, то будут фаворитами. Если захотят сыграть полурезервным составом, дать кому-то игровую практику, то могут быть разные варианты.

- Какие расклады в паре «Пари НН» - «Ростов»?

- У «Ростова» поставлена игра, сыгранный коллектив, а нижегородцам это только предстоит. Сменился тренерский штаб, и как быстро он сумеет донести свои идеи до ребят, непонятно. Думаю, фаворит здесь «Ростов».

- Какие-то сюрпризы или сенсации возможны?

- Это Кубок. Если кто-то не отнесется серьезно, все может быть. Нюансов много.

Елена Григорьевская