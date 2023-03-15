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Кубок России

Йоканович: «Могли выиграть этот матч ещё до финального свистка и не доводя дело до серии пенальти»

15 Марта 2023 • 23:26 Комментировать
Зенит
1:1
Динамо Москва
окончен после пенальти

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович на пресс-конференции после матча с «Зенитом» (1:1, 5:4 по пенальти) дал комментарий по игре. Слова наставника передает корреспондент сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Иван Устюгов.

- Надо отметить, что я доволен результатом игры, доволен игрой в целом. Я очень рад тому, что команда продолжит борьбу в Кубке России. Нам сегодня противостоял очень серьезный соперник. Повторюсь, что мы очень рады возможности участвовать дальше.

Если говорить по игре в целом, то в первом тайме у нас не особенно задалось. Мы, наверное, можно сказать, очень сильно отдавали дань уважения серьезному мастеровитому сопернику. Нам не хватило агрессии, мы позволяли очень часто давать проникающие передачи между линиями, не были последовательными в оборонительных действиях. В то же время стоит отметить, что в первом тайме у «Зенита» было много подходов. Но нельзя сказать, что были какие-то совсем опасные моменты. Если говорить о втором тайме, мы постарались перевернуть игру в свою сторону, действовали агрессивнее, начали действовать уже по-игроцки зло. Если отметить последние 20-25 минут, было ощущение, что  команда «Динамо» выглядела значительно свежее соперника. Это как раз явилось результатом моментов, что мы создавали. В итоге мы могли склонить чашу весов, выиграв этот матч еще до финального свистка и не доводя дело до серии пенальти. Если говорить в общем и подводить черту под комментарием, то я считаю результат закономерным.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Славиша Йоканович
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