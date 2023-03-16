Лещенко надеется, что победа над «Зенитом» прибавит куража «Динамо»

Знаменитый российский артист Лев Лещенко является большим поклонником московского «Динамо» и внимательно следит за выступлениями команды. Вчера москвичи добились успеха, обыграв в четвертьфинале «Пути регионов» Фонбет Кубка России питерский «Зенит», и сейчас Лещенко надеется, что эта победа позволит «Динамо» прибавить и в российском чемпионате, где дела идут похуже, чем год назад.

- Победа над «Зенитом» придаст уверенности «Динамо». Может, появится кураж, они начнут побеждать, поборются за медали в чемпионате и за победу в Кубке России, - цитирует слова Лещенко «Спорт-Экспресс».

В прошлом сезоне «Динамо» дошло до финала Кубка России.