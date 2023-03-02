Шишкин: «Зениту» будет непросто против «Динамо»

Бывший игрок сборной России Роман Шишкин ответил на вопрос о том, считает ли он «Зенит» фаворитом в матче с «Динамо» в рамках четвертьфинала Кубка России.

«Я бы не назвал «Зенит» явным фаворитом в нижней сетке Кубка России. Питерцам будет непросто против «Динамо». Будет интересное и непредсказуемое противостояние. В Кубке может произойти все что угодно», — приводит слова Шишкина издание «Чемпионат».

Напомним, в первом этапе 1/4 финала Кубка России Пути регионов «Зенит» разгромил ульяновскую «Волгу» (3:0). Во втором этапе этой стадии соперником «сине-бело-голубых» будет московское «Динамо».