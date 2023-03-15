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Кубок России

«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

15 Марта 2023 • 19:30 Комментировать (8)
Зенит
1:1
Динамо Москва
2-й тайм

В Кубке России по футболу встречаются «Зенит» и «Динамо».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Зенит1:1Динамо Москва
(1:1) Бакаев Зелимхан36' 
Васютин АлександрДуглас СантосРенан РобертЧистяков ДмитрийКараваев ВячеславВендел ЖералдоКлаудиньо РодригесКузяев ДалерБакаев ЗелимханМантуан ГуставоКассьерра Матео
Запасные: Ерохин АлександрОдоевский ДаниилКозлов Данила С.Алип НуралыСутормин АлексейАдамов АрсенКруговой ДанилКержаков МихаилМостовой Андрей
Лещук ИгорьСкопинцев ДмитрийСазонов СабаФерни РубенПаршивлюк СергейНорманн МатиасФомин ДаниилЗахарян Арсен 46' (Гагнидзе Лука ( 46') Нгамалё НиколяГладышев ЯрославТюкавин Константин
Запасные: Макаров ДенисЛесовой ДаниилГрулёв Вячеслав_MaystorovichОсокин ДенисДаса ЭлазарКупцов Илья
15 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
Текстовая трансляция 
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ЗЕНИТ ДИНАМО МОСКВА
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Комментарии (8)
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Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
TEREX
15 Марта 2023 в 21:01
даааа..чистикоф самый тармазутный тормоз..)) ни одной передачи фпирёт..фсё папирёк..)) пишком как биременыи тараканы..)) бегать та начнём али нет..)) жора вендел растварилса на паляни сафсем..))
TEREX
15 Марта 2023 в 20:42
ба ба ба ка ефффффффффффф...))
ингерман
15 Марта 2023 в 20:19
ай флегма ты какова "володеньку" в вороцы апредилил.. мы ж тебя зубами грызць будим.. А-ха-ха-ха! )))
TEREX
15 Марта 2023 в 20:21
ай бро..за энтат чуда гол ни нада иво винить..)) как можыт..так и выручаит..))
TEREX
15 Марта 2023 в 20:07
васюта васюта..малаца..))
TEREX
15 Марта 2023 в 20:06
нуу пагналиииии..))
TEREX
15 Марта 2023 в 19:54
СЭМ ришыл поэксперементировать с саставом..)) ну паглидим чо палучица..)) упирёт СБГ.. дави таптуноф..))
ингерман
15 Марта 2023 в 19:41
ай упыред дави тыварей! )))
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