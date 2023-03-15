«Зенит» - «Динамо»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1

В Кубке России по футболу встречаются «Зенит» и «Динамо».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Зенит - Динамо Москва
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Протокол игры
|(1:1) Бакаев Зелимхан36'
Васютин Александр•Дуглас Сантос•Ренан Роберт•Чистяков Дмитрий•Караваев Вячеслав•Вендел Жералдо•Клаудиньо Родригес•Кузяев Далер•Бакаев Зелимхан•Мантуан Густаво•Кассьерра Матео
15 марта. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).
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