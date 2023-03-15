Семак: «У нас есть позиции, на которых можем сделать определенную ротацию в связи с календарем, мы это делаем»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире канала «Матч Премьер» дал комментарий перед матчем с «Динамо».

- Александр Васютин проводит первый матч после возвращения в «Зенит», и вот такой матч кубковый, он в старте. Чем обусловлен выбор голкипера на этот матч?

- Совокупность факторов и достаточно плотный насыщенный календарь. Мы дали и Мише передохнуть, и Саша своей игрой на тренировочных наших сборах получил возможность выйти в стартовом составе.

- При том, что «Зенит» сегодня не досчитался четырех игроков в старте, Мостовой остается на скамейке. Прошлый матч для него неудачным получился, или выбор футболиста на его позицию связан с манерой игры «Динамо»?

- Я думаю, здесь тоже совокупность факторов. Там играет Густаво Мантуан, который выходит и играет в каждом матче и достаточно хорошо играет. У нас есть позиции, на которых можем сделать определенную ротацию в связи с календарем, мы это делаем.

- По поводу Мантуана, у него был очень хороший выход на замену в прошлом матче, и вообще он очень хорошо выходит на замену. Насколько он готов большую часть матча в старте провести? Все-таки для него это непривычно в «Зените».

- Я думаю, для него никаких проблем нет. Это игрок, который двигается много, хорошо готов функционально, практически не пропускал какое-то время во время подготовительных и тренировочных сборов, поэтому физически готов. Конечно, что касается количества игровой практики для футболистов, которые выходят реже или не играют, есть такая проблема. Но я думаю, в случае с Густаво, и эмоционально, что очень важно, после забитого мяча он должен быть на подъеме.