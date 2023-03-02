«Зениту» достался один из сильнейших соперников в Кубке России» — Стрепетов

Бывший игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о сопернике «сине-бело-голубых» в 1/4 финала Кубка России. Напомним, во втором этапе данной стадии команда Сергея Семака сыграет с «Динамо».

«Зениту» достался один из сильнейших соперников. «Динамо» обладает большим количеством высококлассных футболистов, тот же Захарян, например. Так что атака «бело-голубых» может доставить любому клубу большие проблемы», — приводит слова Стрепетова «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что пока «Динамо» еще набирает форму, но к игре в Санкт-Петербурге команда будет полностью готова, а у «Зенита» встречу пропустят ключевые футболисты, отбывающие дисквалификацию.