Бувач не понимает, как можно было не засчитать второй гол «Динамо»

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал судейство в матче с «Краснодаром» (1:3).

«Как можно было засчитать второй гол?! — эмоционально задался вопросом Бувач в микст-зоне, его слова приводит «Матч ТВ».

Данный результат не позволил «бело-голубым» сравняться по очкам с «Ростовом» и оставил их на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч динамовцы проведут на выезде – в рамках Кубка России они отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют с местным «Зенитом».

Противостояние состоится 15 марта, главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 20:00.