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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бувач не понимает, как можно было не засчитать второй гол «Динамо»

11 Марта 2023 • 21:51 Комментировать
Краснодар
3:1
Динамо Москва
окончен

Заместитель генерального директора по спорту «Динамо» Желько Бувач прокомментировал судейство в матче с «Краснодаром» (1:3).

«Как можно было засчитать второй гол?! — эмоционально задался вопросом Бувач в микст-зоне, его слова приводит «Матч ТВ».

Данный результат не позволил «бело-голубым» сравняться по очкам с «Ростовом» и оставил их на четвёртой позиции в турнирной таблице чемпионата России.

Следующий матч динамовцы проведут на выезде – в рамках Кубка России они отправятся в Санкт-Петербург, где сыграют с местным «Зенитом».

Противостояние состоится 15 марта, главный арбитр встречи даст стартовый свисток в 20:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Судейство Судьи Желько Бувач
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