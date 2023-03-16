Сенников — о вылете «Зенита» из Кубка России: Это сенсация, команда сыграла невнятно

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о вылете «Зенита» из розыгрыша Кубка России. В матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов «сине-бело-голубые» уступили «Динамо» (1:1, 4:5 по пенальти) и покинули турнир.

«Считаю, это сенсация. Но таков футбол. За Кубок борются все, отсюда непредсказуемые результаты. Турнир тем и интересен, что порой все зависит от одной игры. «Зенит» сам виноват. При такой поддержке болельщиков сыграл невнятно», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, у «Зенита» наступил небольшой спад. При этом Сенников считает, что Кубок не потеряет в интересе из-за вылета петербургской команды, в турнире остались две главные команды Москвы — «Спартак» и ЦСКА.