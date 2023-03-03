Мостовой оценил шансы «Динамо» в матче Кубка России с «Зенитом»

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос, кого считает фаворитом в матче 1/4 финала Кубка России «Зенит» - «Динамо».

«В матче «Зенита» и «Динамо», думаю, шансы 60 на 40 в пользу петербуржцев. Динамовцы меня не впечатлили в первых матчах после возобновления сезона. Заметна какая-то нервозность в их игре. Пока как-то непонятно», — приводит слова Мостового Rusfootball.

Напомним, на первом этапе 1/4 финала Кубка России Пути регионов «сине-бело-голубые» разгромили ульяновскую «Волгу» (3:0). «Динамо» в своем четвертьфинальном матче Пути РПЛ проиграло в двухматчевой серии «Крыльям Советов» (1:2, 1:1) и вылетело в нижнюю сетку, где и сыграет с командой Сергея Семака.

