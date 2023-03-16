Гранат: «Хорошо, что «Динамо» всё-таки выиграло, иначе был бы скандал»

Московское «Динамо» сумело пройти по пенальти питерский «Зенит» в матче четвертьфинала «Пути Регионов» Фонбет Кубка России, и бывший футболист московского клуба Владимир Гранат считает это справедливым. Он полагает, что если бы «Динамо» проиграло, в российском футболе разразился бы большой скандал из-за явной ошибки арбитра, не давшего по ходу игры явный пенальти в ворота «Зенита».

- Хорошо, что «Динамо» все-таки выиграло, иначе ошибка арбитра была бы еще более скандальной. Не зря сейчас многие критикуют судей, которые допускают одну ошибку за другой, трактуют одни и те же эпизоды по-разному, - цитирует слова Граната РИА.

В прошлом году «Динамо», напомним, добралось до финала Кубка, но проиграло там «Спартаку».