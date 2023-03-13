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Кубок России

В «Зените» поставили задачу привести на матч с «Динамо» 45 тысяч болельщиков слухи

13 Марта 2023 • 21:07 Комментировать
Зенит
...
Динамо Москва
15.03 20:00

В петербургском «Зените» поставили задачу привести на матч Кубка России против столичного «Динамо» 45 тыс. болельщиков. Об этом сообщает Telegram-канал «Мутко против».

«По моим данным сотрудникам поставлена задача сделать так, чтобы стадион на игре был почти полным. Для выполнения этой задачи уже используются все возможные методы», - пишет канал.

Так, действует акция «Приведи друга» для сотрудников «Газпрома», якобы розданы указания спортшколам, чтобы их воспитанники пришли на трибуны.

«Сотрудникам некоторых подразделений «Газпрома», кто пойдет на стадион, разрешено на час раньше уйти с работы», - уточняется в посте.

Кубковый матч «Зенита» и «Динамо» в рамках четвертьфинала Пути регионов Кубка России состоится 15 марта в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Напомним, что на игры Кубка России не нужно иметь при себе Fan ID, в отличие от матчей Премьер-лиги.

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